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Жиру забил девять голов в последних семи матчах Лиги Европы

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Форвард "синих" показывает лучший результат турнира.
Оливье Жиру
Оливье Жиру
Getty Images

В Киеве завершился ответный поединок 1/8 Лиги Европы между Динамо и Челси (0:5).

Хет-трик на свой счет записал форвард “синих“ Оливье Жиру.

Таким образом, французский футболист забил девять голов в последних семи матчах Лиги Европы. Это лучший результат турнира.

В этом сезоне Жиру провел за Челси 33 матча во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал семь результативных передач.

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Теги: футбол, Оливье Жиру, Челси, Лига Европы
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