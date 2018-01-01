Жиру забил девять голов в последних семи матчах Лиги Европы

Форвард "синих" показывает лучший результат турнира.

В Киеве завершился ответный поединок 1/8 Лиги Европы между Динамо и Челси (0:5).

Хет-трик на свой счет записал форвард “синих“ Оливье Жиру.

Таким образом, французский футболист забил девять голов в последних семи матчах Лиги Европы. Это лучший результат турнира.

В этом сезоне Жиру провел за Челси 33 матча во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал семь результативных передач.