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Болельщики Динамо поддержали пленных украинских моряков

Комментариев: 3
Фанаты устроили модульное шоу.
Болельщики Динамо
Болельщики Динамо
Getty Images

Во время матча с лондонским Челси в 1/8 финала Лиги Европы болельщики киевского Динамо устроили модульное шоу в поддержку пленных украинских моряков.

Целью акции, которая была спланирована еще до начала встречи, было собрать средства в помощь двум детским домам. Организаторы собирали канцтовары, средства личной гигиены, спортивный инвентарь, книги и другие вещи.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Челси можно смотреть у нас на сайте.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Челси
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Комментариев (3)
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fkrfyfan    14.03.2019, 22:09
Оценка:  +1
fkrfyfan
Поросячья хунта готова и детей из детского сада подключать к своим провокациям
Boxerogos    14.03.2019, 21:59
Оценка:  0
Boxerogos
Спорт и политика не должны пересекаться,те же,кто считает иначе-вислоухий имбецил с мясом вместо мозга.
CernijMartin    14.03.2019, 21:53
Оценка:  +4
CernijMartin
дынамивци куева в очередной раз о.б.о.с.р.а.л.и.с.ь
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