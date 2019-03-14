Болельщики Динамо поддержали пленных украинских моряков

Фанаты устроили модульное шоу.

Во время матча с лондонским Челси в 1/8 финала Лиги Европы болельщики киевского Динамо устроили модульное шоу в поддержку пленных украинских моряков.

Целью акции, которая была спланирована еще до начала встречи, было собрать средства в помощь двум детским домам. Организаторы собирали канцтовары, средства личной гигиены, спортивный инвентарь, книги и другие вещи.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Челси можно смотреть у нас на сайте.