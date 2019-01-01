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Динамо - Челси: Гармаш сыграет в нападении

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Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.
Денис Гармаш
Денис Гармаш
ФК Динамо Киев

Сегодня, 14 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы киевское Динамо принимает лондонский Челси.

Главные тренеры команд Александр Хацкевич и Маурицио Сарри определились со стартовыми составами на поединок:

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Шапаренко, Сидклей — Гармаш.

Запасные: Бущан, Че Че, Андриевский, Буэно, Шабанов, Смирный, Алибеков.

Челси: Аррисабалага — Дзаппакоста, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо — Канте, Ковачич,Лофтус-Чик — Хадсон-Одои, Жиру, Виллиан.

Запасные: Кабальеро, Жоржиньо,  Баркли, Азар, Педро, Аспиликуэта, Давид Луис.

Отметим, что на позиции центрального форварда сыграет опорный полузащитник Денис Гармаш.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Челси
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