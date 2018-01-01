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УЕФА ответил на претензии Сарри по поводу состояния поля в Киеве

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В организации не согласны с главным тренером "синих".
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Представители УЕФА выразили свое несогласие с мнением главного тренера лондонского Челси Маурицио Сарри, который в преддверии поединка с киевским Динамо в рамках 1/8 финала Лиги Европы заявил, что поле на НСК Олимпийском находится в катастрофичном состоянии.

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“Наш персонал по оценке качества поля постоянно контактирует с работниками НСК Олимпийский со старта сезона. Претензии касательно состояния газона в большей мере носят эстетический характер и не говорят о каких-либо рисках игры на нем“, - цитирует текст заявления УЕФА Sky Sports.

Напомним, матч Динамо - Челси состоится сегодня, 14 марта, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Первый матч между командами завершился со счетом 3:0 в пользу лондонской команды.

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Теги: футбол, УЕФА, Маурицио Сарри, Челси, Динамо
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Источник: www.skysports.com

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