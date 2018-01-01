Шевченко и Ротань посетят матч Динамо - Челси
Сегодня, 14-го марта, киевское Динамо примет лондонский Челси в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.
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Поединок, который пройдет в Киеве на НСК Олимпийский, посетят главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и наставник национальной команды U-21 Руслан Ротань.
Отметим, что уже в понедельник, 18-го марта, 9 игроков “бело-синих“ отправятся в расположение национальной сборной, где будут готовиться к стартовым матчам отбора на чемпионат Европы-2020 против сборных Португалии и Люксембурга.
Кроме того, четыре игрока молодежки киевского клуба отправятся на сборы сборной Украины U-21 - Александр Романчук, Назарий Русин, Ахмед Алибеков и Евгений Смирный.
Напомним, матч Динамо -Челси начнется в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет проходить текстовая онлайн трансляция этого поединка.
Стоит сказать, что букмекеры считают Динамо аутсайдером этой встречи.
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