Главный агроном НСК Олимпийский ответил на критику со стороны Сарри о состояния поля

Максим Стельмах заявил, что на состояние газона повлиял затяжной осенне-зимний период.

Главный агроном НСК Олимпийский Максим Стельмах в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси рассказал о состоянии поля.

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“Могу сказать, что газон действительно не в идеальном состоянии. На это повлиял затяжной осенне-зимний период, тяжелые матчи Ворсклы, Шахтера и Динамо в еврокубках. Было трудно не потому, что эти клубы играли друг за другом, а из-за погодных условий. Снег пришлось убирать с помощью техники. У нас был перерыв, но это не летний перерыв.

Поэтому в начале февраля мы начали активно восстанавливать газон. Было проведено достаточно много работ: аэрация, внесение удобрений и семян. Даже сейчас, сразу после тренировки, мы проводим ремонт газона и видим, что нет больших следов от бутс, повреждений и ям. Это означает, что газон достаточно стабилен, он не разрывается. Возможно, он не идеален, но он ровный. Честно говоря, мне кажется, поле в оптимальном состоянии, и оно готово принимать матч такого уровня.

Наши зимы дают большую нагрузку на газон. Бывали случаи, когда поле было в худшем состоянии, но только визуально. Все физические качества мы делаем максимально идеальными для того, чтобы обезопасить футболистов, улучшить состояние футбольного поля. Мы делаем полив, прокатку, чтобы его выровнять. Все эти процедуры проводятся ежедневно, также они будут проводиться завтра. Наша первоочередная задача = сделать поле качественным для игроков с точки зрения безопасности и зрелищности“, - приводит слова Стельмаха официальный сайт НСК Олимпийский.

Напомним, на состояние поля на НСК Олимпийский пожаловался главный тренер Челси Маурицио Сарри.

Матч Динамо - Челси состоится в четверг, 14-го марта, в Киеве на НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо - Челси, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры уверены в победе Челси.