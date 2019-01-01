Челси в Киеве: лучшие фото с тренировки лондонцев перед матчем против Динамо

Игроки лондонского клуба испытали газон на НСК Олимпийском.

Игроки Челси провели тренировку на Олимпийском Олег Батрак, iSport.ua

Лондонский Челси прибыл в Киев, где уже завтра, 14-го марта, проведет ответный матч против Динамо в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Читай также: Хацкевич: Сидклей сыграет против Челси, а в нападении у нас есть джокер

Игроки “синих“ сразу из аэропорта отправились на НСК Олимпийский, где провели тренировку, а наставник команды Маурицио Сарри пообщался с журналистами.

Вашему вниманию лучшие фотографии с тренировки Челси на НСК Олимпийском:

Напомним, Маурицио Сарри заявил, что состояние поля на Олимпийском катастрофическое.

Матч Динамо - Челси состоится в четверг, 14-го марта, в Киеве на НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо - Челси, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры уверены в победе Челси.