Сарри: Состояние газона на Олимпийском - это катастрофа

Маурицио Сарри также отметил, что его подопечным нельзя недооценивать Динамо.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри пообщался с журналистами в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

"Ментально это очень тяжелый матч, опасный для нас. Нам очень важно избежать недооценки Динамо, ведь они хорошо сыграли против Олимпиакоса. Завтра мы должны не просто выйти в следующий раунд, а именно победить. Я сфокусирован на завтрашнем матче, а потом на игре с Эвертоном. Сейчас наша задача - попасть в топ-4 АПЛ, а в Лиге Европы хотели бы дойти до финала.

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Сейчас я думаю о том, как донести до своих игроков важность завтрашнего матча. Игуаин не прилетел в Киев по совету врача после последнего матча, в котором он получил травму. Что касается Азара, то на сегодняшний день у него есть контракт с клубом. А перейдет он в Реал или нет - я не знаю.

Состояние газона на НСК Олимпийском - это катастрофа. Поле находится в очень опасном состоянии, но у нас нет выбора, и нам придется играть на нем. Не понимаю, почему УЕФА не обращает внимание на это. Возможно, такое поле тут потому, что недавно закончилась зима", - сказал Сарри на пресс-конференции.

Ранее своими ожиданиями от матча поделился главный тренер Динамо Александр Хацкевич. Также предстоящее противостояние прокомментировал капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук.

Напомним, матч Динамо - Челси состоится в четверг, 14-го марта, в Киеве на НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо - Челси, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры уверены в победе Челси.