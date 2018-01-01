Хацкевич: Сидклей сыграет против Челси, а в нападении у нас есть джокер

Наставник киевского Динамо пообщался с журналистами в преддверии ответного матча Лиги Европы против Челси.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против лондонского Челси.

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“План на игру есть. Надо идти в атаку большими силами и рисковать. Три мяча - хорошее преимущество Челси, но чудеса есть в футболе и в жизни. Конечно, мы не только на чудо надеемся, но и на то, что сумеем забить быстрый гол.

У нас ситуация не поменялась после матча с киевским Арсеналом. Так что слева сыграет Сидклей, все этого ждут. Вот пусть показывает себя не в матче с Арсеналом, а в матче с Челси. В нападении у нас есть джокер - это Гармаш.

Чего ждать фанатам от нашей игры? Сам счет подсказывает, что нам нужно атаковать, но не нужно забывать и об обороне. Нужна дисциплина и в атаке, и в защите.

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Кендзера с нами работает два дня, Русин еще с нами не тренировался. Шабанов хорошо заменил Кадара, поэтому завтра будем решать, кто сыграет. Больших изменений по сравнению с матчем чемпионата у нас не будет“, - сказал Хацкевич на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, киевское Динамо в первом матче крупно уступило Челси (0:3). Ответный поединок состоится в четверг, 14-го марта, в Киеве на НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо - Челси, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры уверены в победе Челси.