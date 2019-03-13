Сидорчук - о матче с Челси: Хочется сыграть так, чтобы нам хлопали болельщики

Капитан киевского Динамо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал предстоящий поединок против Челси в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

“В Англии все говорят, что там достаточно быстрые скорости. Мы это почувствовали. Достаточно сложно играть против Челси.

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Сравнивать Челси 2015-го года и нынешнюю команду нет смысла. Тогда они играли под руководством Моуринью, и это был другой футбол. Теперь их тренирует Сарри, и они показывают быстрый футбол, играют через короткий пас и стенки. Они показывают сильный футбол.

Что сказать болельщикам, которые придут на стадион? Не хочется говорить словами, хочется все показать на поле. Нам хочется, чтобы болельщики, уходя со стадиона, видели надежду в нашей команде. Хочется показать, что в Киеве есть команда.

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Хочется играть не по результату игры в Лондоне, чтобы он на нас не давил. Хочется сыграть так, чтобы нам хлопали болельщики, чтобы они остались довольны нашей игрой“, - сказал Сидорчук на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Динамо - Челси состоится в четверг, 14-го марта, в Киеве на НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры считают Динамо аутсайдером этого противостояния.