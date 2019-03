Вербич пропустит ответный матч против Челси

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич не примет участия в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против лондонского Челси.

Футболист на своей страничке в Twitter сообщил о своей болезни, которую он перенес на этой неделе, и после которой он не сумел восстановиться.

“С грустью вынужден сообщить, что не смогу сыграть в завтрашнем матче. Я болел на этой неделе и делал все, что в моих силах, чтобы быть готовым, но, к сожалению, я не смогу сыграть. Я буду на матче поддерживать команду и надеюсь увидеть там всех вас“, - написал Вербич.

I’m sad to announce I won’t be playing tomorrow’s game. I’ve been sick this week and been doing everything in my power to get ready for tomorrow but unfortunately I won’t be able to play.

I will be there to support the team and hope to see all of you there too 💙 pic.twitter.com/wdBF4RyAiy