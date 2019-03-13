Вербич пропустит ответный матч против Челси

Беньямин Вербич перенес болезнь и не сумел восстановиться к матчу против лондонского клуба.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич не примет участия в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против лондонского Челси.

Футболист на своей страничке в Twitter сообщил о своей болезни, которую он перенес на этой неделе, и после которой он не сумел восстановиться.

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“С грустью вынужден сообщить, что не смогу сыграть в завтрашнем матче. Я болел на этой неделе и делал все, что в моих силах, чтобы быть готовым, но, к сожалению, я не смогу сыграть. Я буду на матче поддерживать команду и надеюсь увидеть там всех вас“, - написал Вербич.

I’m sad to announce I won’t be playing tomorrow’s game. I’ve been sick this week and been doing everything in my power to get ready for tomorrow but unfortunately I won’t be able to play.

I will be there to support the team and hope to see all of you there too 💙 pic.twitter.com/wdBF4RyAiy — Benjamin Verbič (@BenjaminVerbic) 13 марта 2019 г.

Отметим, что в первом матче 1/8 Лиги Европы между Динамо и Челси, который состоялся в Лондоне 7-го марта, Вербич также не участвовал. Тогда он не вышел на поле из-за перебора желтых карточек.

Напомним, поединок Челси - Динамо завершился разгромной победой лондонского клуба со счетом 3:0.

Ответный матч состоится в Киеве в четверг, 14-го марта, в 19:55 по киевскому времени. На нашем матче будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.