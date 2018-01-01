Динамо - Челси: онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Хацкевича

Главный тренер киевлян ответит на вопросы журналистов.

Александр Хацкевич ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич проведет пресс-конференцию накануне ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы Динамо - Челси.

Наставник ответит на вопросы журналистов в 16:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция пресс-конференции Александра Хацкевича:

Матч Динамо - Челси состоится завтра, 14 марта, в 19:55 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.