УЕФА удовлетворил апелляцию Арсенала и сократил дисквалификацию Ляказетта

Нападающий сможет сыграть в матче Лиги Европы против Ренна.

УЕФА удовлетворил апелляцию лондонского Арсенала и сократил трехматчевую дисквалификацию форварда команды Александра Ляказетта за красную карточку, полученную им в матче против БАТЭ (0:1).

Было принято решение сократить срок бана французского футболиста до двух игр, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

В результате, Ляказетт уже отбыл дисквалификацию и сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Ренна.

Напомним, матч Арсенал - Ренн состоится в четверг, 14 марта, в 22:00 по киевскому времени. Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу французской команды.