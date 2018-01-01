Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УЕФА удовлетворил апелляцию Арсенала и сократил дисквалификацию Ляказетта

Комментариев: 0
Нападающий сможет сыграть в матче Лиги Европы против Ренна.
Александр Ляказетт
Александр Ляказетт
Getty Images

УЕФА удовлетворил апелляцию лондонского Арсенала и сократил трехматчевую дисквалификацию форварда команды Александра Ляказетта за красную карточку, полученную им в матче против БАТЭ (0:1).

Было принято решение сократить срок бана французского футболиста до двух игр, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

В результате, Ляказетт уже отбыл дисквалификацию и сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Ренна.

Напомним, матч Арсенал - Ренн состоится в четверг, 14 марта, в 22:00 по киевскому времени. Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу французской команды.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, УЕФА, Арсенал, Ренн, Александр Ляказетт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.arsenal.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь