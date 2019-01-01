Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч Динамо - Челси

Матч 1/8 финала Лиги Европы обслужит немецкая бригада арбитров.

В четверг, 14-го марта, киевского Динамо на НСК Олимпийский примет лондонский Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, обслуживать этот поединок будет немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Помогать ему будут Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн.

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Четвертым аритром назначен Ян Зейдель, а роль дополнительных ассистентов выполнят Марко Фритц и Харм Осмерс. Судейский наблюдатель - Алан Хамер (Люксембург), делегат УЕФА - Альфред Осмерс (Австрия).

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо - Челси. Ознакомиться с прогнозом букмекеров на этот поединок можно здесь.