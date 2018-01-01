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Динамо - Челси: где смотреть матч Лиги Европы

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Узнай, где смотреть матч Динамо - Челси, который состоится в четверг, 14-го марта.
Динамо - Челси: где смотреть
Динамо - Челси: где смотреть
Getty Images

Киевское Динамо примет лондонский Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок состоится в четверг, 14-го марта, в Киеве на НСК Олимпийский в 19:55 по киевскому времени.

В первой встрече “синие“ одержали разгромную победу над киевлянами, забив три безответных гола в ворота соперника. Теперь подопечным Хацкевича необходимо чудо, чтобы пройти в следующую стадию турнира.

Где смотреть матч Динамо - Челси? В прямом эфире можно будет посмотреть это противостояние на телеканале Футбол 2.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, букмекеры считают Динамо аутсайдером в этой встрече.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Челси, где смотреть, Лига Европы, футбол
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