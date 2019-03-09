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Хадсон-Одои: Динамо будет атаковать с первой минуты, мы настраиваться на борьбу

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Нападающий настроен на победу в ответном матче.
Каллум Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
Getty Images

Нападающий лондонского Челси Каллум Хадсон-Одои рассказал об ответном предстоящем матче с киевским Динамо в 1/8 финала Лиги Европы.

"Динамо? Во втором тайме они поймали кураж, потому что проигрывали, им нужно было забивать, но как только мы забили третий мяч, результат встречи был решен.

Во втором матче им придется больше атаковать, и нам это выгодно. Мы знаем, что они будут атаковать с первой минуты, поэтому нам нужно не терять голову и настраиваться на борьбу, и пытаться победить на выезде", - сказал Хадсон-Одои.

Источник: ФК Челси

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Теги: Челси, Динамо, Лига Европы
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