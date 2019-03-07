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Жена Ярмоленко пришла на Стэмфорд Бридж, чтобы поддержать Динамо

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К сожалению, поддержки Инны Ярмоленко было недостаточно для победы киевского клуба.
Инна и Андрей Ярмоленко
Инна и Андрей Ярмоленко
instagram.com/yarmolkina10/

Инна Ярмоленко, супруга полузащитника Вест Хэма и экс-игрока Динамо Андрея Ярмоленко, посетила Стэмфорд Бридж и вживую наблюдала за матчем Челси - Динамо в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

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Девушка опубликовала фото со стадиона на своей страничке в Instagram.

“Пришли поддержать родную команду“, - написала Инна под публикацией. Предположительно, Инна пришла на поединок вместе с мужем или детьми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пришли поддержать родную команду

Публикация от Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

К сожалению, поддержка Инны не помогла - Динамо уступило Челси со счетом 3:0. Смотрите также видео голов и обзор матча 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, Андрей Ярмоленко восстанавливается после травмы, полученной в октябре 2018-го года. По словам главного тренера Вест Хэма Мануэля Пеллегрини, украинец не выйдет на поле в текущем сезоне.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Челси, Инна Ярмоленко, Стэмфорд Бридж, Лига Европы, футбол
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