Передача Жиру в матче против Динамо - лучший момент дня в Лиге Европы

Француз оставил "в дураках" Артема Шабанова, стоя спиной к сопернику.

В четверг, 7-го марта, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Читай также: Игра Динамо как срез всего украинского футбола: реакция Сети на поражение от Челси

Лучшим моментом дня еврокубкового турнира был назван момент в поединке Челси - Динамо. Французский игрок “синих“ Оливье Жиру получил мяч от Педро и эффектно обыграл футболиста киевского клуба Артема Шабанова.

Жиру, стоя спиной к сопернику, красиво отдал пас между ног соперника. В итоге после этой передачи Педро расстрелял ворота Дениса Бойко, открыв счет в матче.

Напомним, Динамо крупно уступило Челси в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

Вашему вниманию все результаты первых встреч в рамках 1/8 финала турнира.