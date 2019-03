Передача Жиру в матче против Динамо - лучший момент дня в Лиге Европы

В четверг, 7-го марта, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Лучшим моментом дня еврокубкового турнира был назван момент в поединке Челси - Динамо. Французский игрок “синих“ Оливье Жиру получил мяч от Педро и эффектно обыграл футболиста киевского клуба Артема Шабанова.

Жиру, стоя спиной к сопернику, красиво отдал пас между ног соперника. В итоге после этой передачи Педро расстрелял ворота Дениса Бойко, открыв счет в матче.

✨ Skill of the Day ✨@_OlivierGiroud_'s delightful flicked assist for @_Pedro17_ 👌#UEL @UKEnterprise pic.twitter.com/I8QsVV88Bu