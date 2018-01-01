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Передача Жиру в матче против Динамо - лучший момент дня в Лиге Европы

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Француз оставил "в дураках" Артема Шабанова, стоя спиной к сопернику.
Оливье Жиру борется с Артемом Шабановым
Оливье Жиру борется с Артемом Шабановым
Getty Images

В четверг, 7-го марта, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

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Лучшим моментом дня еврокубкового турнира был назван момент в поединке Челси - Динамо. Французский игрок “синих“ Оливье Жиру получил мяч от Педро и эффектно обыграл футболиста киевского клуба Артема Шабанова.

Жиру, стоя спиной к сопернику, красиво отдал пас между ног соперника. В итоге после этой передачи Педро расстрелял ворота Дениса Бойко, открыв счет в матче.

Напомним, Динамо крупно уступило Челси в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

Вашему вниманию все результаты первых встреч в рамках 1/8 финала турнира.

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Теги: Оливье Жиру, Челси, Динамо, Динамо Киев, Лига Европы, футбол
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