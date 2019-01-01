Сарри: Мы могли забить больше, особенно в первом тайме

В целом итальянский специалист доволен игрой своих подопечных.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал победу своей команды над киевским Динамо (3:0).

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“Мы могли забить больше, особенно в первом тайме. Конечно, результат нас радует, мы показали отличный уровень. Однако, признаюсь, что после счета 2:0 мы слегка расслабились и снизили активность.

Радует, что мы не пропустили на своем поле, это очень важно. Но даже имея крупное преимущество мы должны ехать в Киев с максимальным уровнем сосредоточенности.

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Педро прекрасно сыграл как в атаке, так и в обороне. Хадсон-Одои - важный молодой футболист, но ему всего 18. Я недоволен, когда фанаты и СМИ подвергают его сильному давлению“, - приводит слова Сарри BBC.

Ранее результат матча 1/8 финала Лиги Европы прокомментировал главный тренер Динамо Александр Хацкевич.

Вашему внимаю также видео голов и обзор матча Челси - Динамо.