Динамо не показало смелости и качеств для победы: реакция британской прессы

Узнай, что писали британские СМИ о победе Челси над Динамо в Лиге Европы.

Лондонский Челси на своем поле без проблем разобрался с киевским Динамо со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

Вашему вниманию реакция британской прессы на исход этого матча:

Daily Mail

“Подопечные Маурицио Сарри демонстрируют огромное преимущество в первом тайме“

Три победы за 10 дней изменили позицию Сарри, и эта командная победа была похожа на подтверждение возрождения Челси. Тоттенхэм, Фулхэм, а теперь Динамо Киев были побеждены - Челси действительно набирает силу.

Сарри может получить личное удовлетворение от выбора игроков команды на этот матч. На бумаге киевское Динамо казалось серьезной командой, которая может побеспокоить Челси. Они дважды победили Ренн, который обыграл Арсенал

Но Челси полностью доминировал над своим украинским соперником, который не показал смелости и качеств, необходимых для того, чтобы перевернуть игру. У гостей не было ударов по воротам до 73 минуты. Единственная угроза Челси, по-видимому, заключается в их собственной самоуспокоенности.

The Sun

“Педро, Виллиан и Хадсон-Одои поставили Челси на лидирующее место в Лиге Европы“

Подопечные Маурицио Сарри полностью контролировали игру и избежали пропущенных голов.

Безжалостный удар Виллиана со штрафной доказал, что украинцы ничему не научились за три года, с тех пор как он в последний раз забил им. Они, конечно, не стали лучше, чем были тогда.

The Telegraph

“Доминирующий Челси прогулялся к победе, а Виллиан вновь мучал старых врагов - Динамо Киев“

Челси продолжил свое возрождение под руководством Маурицио Сарри. “Синие“ сделали достаточно, чтобы фактически гарантировать себе место в четвертьфинале Лиги Европы. Третья победа подряд для Сарри и большое преимущество перед игрой в Украины.

Киевское Динамо, которое никогда не выигрывало в Англии, во втором тайме блестело очень недолго, из-за того, что Челси потерял концентрацию и энергию. Все три гола стали результатом прекрасных ходов и доминирующего выступления.

Express

“Челси нацелился на победу в Лиге Европы“

Челси продолжил свое возрождение под руководством Маурицио Сарри, поставив одну ногу в четвертьфинал Лиги Европы благодаря доминирующей победе 3:0 над Динамо Киев.

Лондонцы забили трижды, но должны были иметь гораздо большее общее преимущество перед ответной игрой в Украине. Они растратили массу моментов в первом матче, поскольку вратарь Динамо Денис Бойко продемонстрировал вдохновенное выступление.

Independent

“Челси прогулялось в матче с Динамо и полностью контролируют положение в Лиге Европы“

Челси должен был “закончить игру“ в первой половине. Доминирующая игра привела всего к одному голу, хотя должно было быть больше. У Педро было две прекрасные возможности забить, Баркли и Луис могли забить. Динамо нужно поблагодарить вратаря Бойко за то, что он сделал пару сейвов, для Челси все могло бы быть лучше.

The Times

“Ходсон-Одои облегчает жизнь Челси“

Челси может потребоваться победа в Лиге Европы, чтобы компенсировать возможное непопадание в топ-4 в чемпионате. Поэтому две замены Маурицио Сарри которые вместе соорудили последний гол, делают ответный матч в Киеве намного безопаснее.

Вашему вниманию также реакция Сети на поражение киевского Динамо.