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Игра Динамо как срез всего украинского футбола: реакция Сети на поражение от Челси

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Вашему вниманию реакция экспертов и болельщиков на результат матча Динамо в Лиге Европы.
Челси - Динамо: реакция Сети на исход матча
Челси - Динамо: реакция Сети на исход матча
Getty Images

Киевское Динамо крупно уступило Челси (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Мы собрали самые яркие высказывания в Twitter на результат этого поединка.

Смотрите также видео голов и обзор матча Челси - Динамо. 

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Челси, Лига Европы, реакция сети, футбол
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