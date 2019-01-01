Игра Динамо как срез всего украинского футбола: реакция Сети на поражение от Челси

Вашему вниманию реакция экспертов и болельщиков на результат матча Динамо в Лиге Европы.

Киевское Динамо крупно уступило Челси (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Мы собрали самые яркие высказывания в Twitter на результат этого поединка.

Ужасная игра киевлян. Да, это Челси, но так играть(вернее мучаться, а не играть) просто стыдно. Переходы из обороны в атаку- без идеи. Разлад между прессингом и компактностью. Где Циганков?! Если бы не Бойко пропустили бы ещё 2-3 гола. Обидно, что сыграли без яиц. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 7 марта 2019 г.

Чтобы Сидклей вышел на поле, понадобились: травма Соля, дисквалификация Вербича и грядущая дисквалификация Буяльского. Вот это прорыв на поле! — Artem Frankov (@frankov11) 7 марта 2019 г.

1) итоговый счет оставляет только шансы дать в Киеве бой и уйти с поля уступившими достойно - доказано "Боруссией", а мы не "Барселона"; 2) на последних минутах «Челси» был прилично прижат к воротам, а в центре событий зачастую оказывался Сидклей – или я не увидел чего? — Artem Frankov (@frankov11) 7 марта 2019 г.

3) Бойко несколько раз конкретно выручил, и вообще держались стойко – считаю, что пацаны сделали всё, что могли, но «Челси» просто сильнее.

Совсем отрицательное: матч складывался ровно так, как и предполагалось теми, кто представляет картинку. — Artem Frankov (@frankov11) 7 марта 2019 г.

Тем не менее, уверен, что молодые ребята, получив этот щелчок по носу - иначе этот счет нельзя толковать, воспримут его с пользой и каждый сделает для себя выводы - где и насколько нужно подрасти. К черту уныние! "Динамо", вперед - в Украине соперники на порядок слабее! — Artem Frankov (@frankov11) 7 марта 2019 г.

Игра Динамо Киев против Челси, как срез всего украинского футбола #ChelseaDynamo — Евгений Кривошей (@foxphoenix7) 7 марта 2019 г.

3-0, конечно, перебор, но в целом всё по делу #CHEDYN

Есть куча вопросов к тренеру: почему Сидиклей не играет? что в команде делает Гармаш? какой вообще был план на игру?

Я видел другое Динамо, которое обыгрывало Барселону и Реал. А это херня какая-то. — Максим Мелешенко (@mm_pokerplayer) 7 марта 2019 г.

Ну что, результат по делу! Бойко нас спас от разгрома а Динамо играло так, как позволило играть Челси. Отсутствие хорошего нападающего и реализации сыграло, в очередной раз, злую шутку... Смирились и ждём ответ в Киеве #толькокиевтолькопобеда — Vitalii Kravchenko (@kravchenkoVi) 7 марта 2019 г.

Ну вряд ли кто-то удивлен результатом Динамо. 3 безответных от Челси - это еще немного. — Денис Гороховский (@den_g) 7 марта 2019 г.

Відчули різницю між АПЛ та УПЛ — Роман Бебех (@roman_bebekh) 7 марта 2019 г.

Ну это что-то прям совсем печальное от Динамо, не ожидал такого проигрыша во всех игровых компонентах. Уже жду возможности увидеть в ответной игре в Киеве Ампаду и Палмьери. — Vladik (@mywildsense) 7 марта 2019 г.

Ну по воротах вдарити хоч раз можна було? — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 7 марта 2019 г.

Першого удару у бік воріт Челсі Динамо завдало на 74-й хвилині... Про удари у рамку воріт Кепи можна поки тільки мріяти...

У другому таймі хоча б в атаку йдемо, а не пасуємося у власному штрафному майданчику — Ярослав Твардовський (@YarikTvarik) 7 марта 2019 г.

Як там ажіотаж з квитками на ДК-Челсі?

Ох відчуваю пекло буде.

Інтрига ж яка накльовується 😂😂😂 pic.twitter.com/R85MBULSYL — Andriyuk (@Andriyak) 7 марта 2019 г.

Цыганков не просто выпал в осадок, а расстворился. И Тоттенхэм хотел его в Англию брать? #Динамо — Serhii Malysh (@SergioMalysh) 7 марта 2019 г.

Найкраща дія українців на Стемфорді - це Червона рута з нашого сектора — Роман Бебех (@roman_bebekh) 7 марта 2019 г.

Мое лицо, когда смотрю игры Динамо с соперниками взрослого уровня pic.twitter.com/ER388TkWbn — Нет времени объяснять (@loniuk) 7 марта 2019 г.

Первый тайм- боль #CHEDYN

Ну надо же хотя бы центр поля переходить с мячом, в конце концов #fcdk

Но при этом, могли и забить, если бы судьи не проморгали руку в штрафной Челси. — Максим Мелешенко (@mm_pokerplayer) 7 марта 2019 г.

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