Игра Динамо как срез всего украинского футбола: реакция Сети на поражение от Челси
Киевское Динамо крупно уступило Челси (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Мы собрали самые яркие высказывания в Twitter на результат этого поединка.
Ужасная игра киевлян. Да, это Челси, но так играть(вернее мучаться, а не играть) просто стыдно. Переходы из обороны в атаку- без идеи. Разлад между прессингом и компактностью. Где Циганков?! Если бы не Бойко пропустили бы ещё 2-3 гола. Обидно, что сыграли без яиц.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 7 марта 2019 г.
Чтобы Сидклей вышел на поле, понадобились: травма Соля, дисквалификация Вербича и грядущая дисквалификация Буяльского. Вот это прорыв на поле!— Artem Frankov (@frankov11) 7 марта 2019 г.
1) итоговый счет оставляет только шансы дать в Киеве бой и уйти с поля уступившими достойно - доказано "Боруссией", а мы не "Барселона"; 2) на последних минутах «Челси» был прилично прижат к воротам, а в центре событий зачастую оказывался Сидклей – или я не увидел чего?— Artem Frankov (@frankov11) 7 марта 2019 г.
3) Бойко несколько раз конкретно выручил, и вообще держались стойко – считаю, что пацаны сделали всё, что могли, но «Челси» просто сильнее.— Artem Frankov (@frankov11) 7 марта 2019 г.
Совсем отрицательное: матч складывался ровно так, как и предполагалось теми, кто представляет картинку.
Тем не менее, уверен, что молодые ребята, получив этот щелчок по носу - иначе этот счет нельзя толковать, воспримут его с пользой и каждый сделает для себя выводы - где и насколько нужно подрасти. К черту уныние! "Динамо", вперед - в Украине соперники на порядок слабее!— Artem Frankov (@frankov11) 7 марта 2019 г.
Игра Динамо Киев против Челси, как срез всего украинского футбола #ChelseaDynamo— Евгений Кривошей (@foxphoenix7) 7 марта 2019 г.
3-0, конечно, перебор, но в целом всё по делу #CHEDYN— Максим Мелешенко (@mm_pokerplayer) 7 марта 2019 г.
Есть куча вопросов к тренеру: почему Сидиклей не играет? что в команде делает Гармаш? какой вообще был план на игру?
Я видел другое Динамо, которое обыгрывало Барселону и Реал. А это херня какая-то.
Динамо, ты пытался 🤨#CHEDYN— Константин (@Kostya_NCFC_UA) 7 марта 2019 г.
Ну что, результат по делу! Бойко нас спас от разгрома а Динамо играло так, как позволило играть Челси. Отсутствие хорошего нападающего и реализации сыграло, в очередной раз, злую шутку... Смирились и ждём ответ в Киеве #толькокиевтолькопобеда— Vitalii Kravchenko (@kravchenkoVi) 7 марта 2019 г.
Ну вряд ли кто-то удивлен результатом Динамо. 3 безответных от Челси - это еще немного.— Денис Гороховский (@den_g) 7 марта 2019 г.
Відчули різницю між АПЛ та УПЛ— Роман Бебех (@roman_bebekh) 7 марта 2019 г.
Ну это что-то прям совсем печальное от Динамо, не ожидал такого проигрыша во всех игровых компонентах. Уже жду возможности увидеть в ответной игре в Киеве Ампаду и Палмьери.— Vladik (@mywildsense) 7 марта 2019 г.
Ну по воротах вдарити хоч раз можна було?— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 7 марта 2019 г.
Першого удару у бік воріт Челсі Динамо завдало на 74-й хвилині... Про удари у рамку воріт Кепи можна поки тільки мріяти...— Ярослав Твардовський (@YarikTvarik) 7 марта 2019 г.
У другому таймі хоча б в атаку йдемо, а не пасуємося у власному штрафному майданчику
Як там ажіотаж з квитками на ДК-Челсі?— Andriyuk (@Andriyak) 7 марта 2019 г.
Ох відчуваю пекло буде.
Інтрига ж яка накльовується 😂😂😂 pic.twitter.com/R85MBULSYL
Цыганков не просто выпал в осадок, а расстворился. И Тоттенхэм хотел его в Англию брать? #Динамо— Serhii Malysh (@SergioMalysh) 7 марта 2019 г.
Найкраща дія українців на Стемфорді - це Червона рута з нашого сектора— Роман Бебех (@roman_bebekh) 7 марта 2019 г.
Мое лицо, когда смотрю игры Динамо с соперниками взрослого уровня pic.twitter.com/ER388TkWbn— Нет времени объяснять (@loniuk) 7 марта 2019 г.
Первый тайм- боль #CHEDYN— Максим Мелешенко (@mm_pokerplayer) 7 марта 2019 г.
Ну надо же хотя бы центр поля переходить с мячом, в конце концов #fcdk
Но при этом, могли и забить, если бы судьи не проморгали руку в штрафной Челси.
Смотрите также видео голов и обзор матча Челси - Динамо.
Полная версия правил