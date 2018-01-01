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Кендзера: На поле была борьба, каждый шел до конца и не убирал ног

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Польский защитник Динамо прокомментировал исход первого матча Лиги Европы.
Томаш Кедзера (справа) в матче против Челси
Томаш Кедзера (справа) в матче против Челси
Getty Images

Защитник киевского Динамо и сборной Польши Томаш Кендзера прокомментировал разгромное поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против лондонского Челси (3:0).

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"Нужно стараться добиться хорошего результата в Киеве и не смотреть на счет первого матча. Необходимо выходить на поле и биться за фанатов, за Киев, за Украину.

Сегодня мы играли без мяча, не позволял раскрыться уровень соперника. Нас хорошо прессинговали и не давали ничего сделать в первом тайме. После перерыва играли лучше. Действовали через передачи в центр поля. Жалко что забить не получилось.

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Почувствовался уровень АПЛ. Для меня это самая лучшая лига в мире. На поле была борьба, каждый шел до конца и не убирал ног. Было тяжело играть против Виллиана и Жиру. У них очень высокое мастерство. В чемпионате Украины таких футболистов нет", - приводит слова Кендзера Динамомания.

Смотрите также видео голов и обзор матча Челси - Динамо.

Напомним, что ответный матч состоится 14-го марта в Киеве. Ранее сообщалось, что участие во втором поединке против Челси не примет Виталий Буяльский.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Томаш Кендзера, Челси, Лига Европы, футбол
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Источник: dynamomania.com

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