Хацкевич: Мы будем бороться до конца

Наставник Динамо прокомментировал исход выездного матча Лиги Европы.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич оценил игру своих подопечных в первом матче 1/8 Лиги Европы против Челси, в котором киевляне уступили 3:0.

“В первую очередь соперник не давал прессинговать. Но и волнение тоже никуда не девалось. Много ошибались. В первом тайме мы хотели прессинговать и выше встречать, держать соперника подальше от своих ворот. Во втором тайме игра показала, что два мяча – это исполнение футболистов Челси.

Может быть третий гол был лишним, но во втором тайме команда показала, что это тот футбол, в который играют в Европе. И нужно продолжать показывать такой футбол, как во втором тайме. Три мяча тяжело отыграть, но мы будем бороться до конца“, - сказал Хацкевич в эфире телеканала Футбол 2.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Челси - Динамо.