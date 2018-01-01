Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Айнтрахт Ф - Интер 0:0 обзор матча Лиги Европы

Комментариев: 0
Немецкий и итальянский клубы выдали яркий матч в рамках Лиги Европы, однако в итоге встреча завершилась вничью.

Айнтрахт и Интер сыграли вничью
Айнтрахт и Интер сыграли вничью
Getty Images

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы немецкий Айнтрахт сыграл вничью с Интером.

Встреча была яркой - на 21-й минуте игрок миланского клуба Марцело Брозович не сумел забить пенальти, а потом защитник франкфуртской команды Хинтереггер ударил мимо ворот из выгодной позиции. Однако встречат так и завершилась в нулевую ничью.

Смотрите все самые яркие моменты матча Айнтрахт - Интер в нашем обзоре:

Айнтрахт Ф - Интер 0:0

Айнтрахт: Трапп - да Коста, Хасебе, Хинтереггер, Ндика, Костич - Роде (Виллемс, 76), Фернандес - Гачинович - Алле (Пасиенсия, 80), Йович.

Интер: Ханданович - Д'Амброзио, де Врей, Шкриниар, Асамоа - Весино, Брозович - Политано, Валеро (Суареш, 79), Перишич (Кандрева, 59) - Мартинес.

Предупреждения: Хасебе, Костич, Фернандес - Асамоа, Мартинес, Кандрева

На 21-ой минуте Брозович не забил пенальти (вратарь).

Также ознакомьтесь со всеми результатами матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Поделись:
Теги: Айнтрахт, Айнтрахт Франкфурт, Интер, Лига Европы, обзор матча, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь