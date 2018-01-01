Айнтрахт Ф - Интер 0:0 обзор матча Лиги Европы

Немецкий и итальянский клубы выдали яркий матч в рамках Лиги Европы, однако в итоге встреча завершилась вничью.

Айнтрахт и Интер сыграли вничью Getty Images

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы немецкий Айнтрахт сыграл вничью с Интером.

Встреча была яркой - на 21-й минуте игрок миланского клуба Марцело Брозович не сумел забить пенальти, а потом защитник франкфуртской команды Хинтереггер ударил мимо ворот из выгодной позиции. Однако встречат так и завершилась в нулевую ничью.

Смотрите все самые яркие моменты матча Айнтрахт - Интер в нашем обзоре:

Айнтрахт Ф - Интер 0:0

Айнтрахт: Трапп - да Коста, Хасебе, Хинтереггер, Ндика, Костич - Роде (Виллемс, 76), Фернандес - Гачинович - Алле (Пасиенсия, 80), Йович.

Интер: Ханданович - Д'Амброзио, де Врей, Шкриниар, Асамоа - Весино, Брозович - Политано, Валеро (Суареш, 79), Перишич (Кандрева, 59) - Мартинес.

Предупреждения: Хасебе, Костич, Фернандес - Асамоа, Мартинес, Кандрева

На 21-ой минуте Брозович не забил пенальти (вратарь).

Также ознакомьтесь со всеми результатами матчей 1/8 финала Лиги Европы.