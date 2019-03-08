Динамо крупно уступило Челси

Киевское Динамо проиграло Челси первый поединок 1/8 финала Лиги Европы.

Киевское Динамо в первом матче 1/8 финала Лиги Европы проиграло на выезде лондонскому Челси с разгромным счетом.

С первых минут Челси завладел игровой инициативой и первый же опасный момент закончился взятием ворот - Оливье Жиру пяткой отпасовал на Педро в штрафной площади, а тот в ближнем бою переиграл Бойко.

Через несколько минут испанец мог оформить дубль, но в этот раз Бойко показал отменную реакцию. Денису в первом тайме еще дважды приходилось выручать свою команду в очень непростых эпизодах, но страж ворот справился, потому на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Челси.

У киевлян в атаке не получалось ничего - не удавалось цепляться за мяч на чужой половине поля, отсутствовали и стандартные положения.

Во втором тайме Динамо начало играть смелее, хотя до вразумительной атаки так и не доходило.

Зато забили хоязева. На 65-й минуте идеальный удар со штрафного нанес Виллиан, послав мяч точно под перекладину. Бойко даже не дернулся.

В этот момент Челси немного успокоился и игроки Динамо стали создавать моменты, однако киевляне заметно тушевались и действовали достаточно сумбурно. Первый удар в матче Динамо нанесло на 75-й минуте - на дальний выстрел решился капитан Сергей Сидорчук.

Последнее слово было за хозяевами – отличился Каллум Хадсон-Одои. Динамовцы чересчур увлеклись атакой и пропустили контратаку, позволив Челси довести до разгрома.

Челси — Динамо 3:0

Голы: Педро, 17, Виллиан, 65, Хадсон-Одои, 90.

Челси: Кепа — Дзаппакоста, Кристенсен, Давид Луис, Алонсо — Баркли (Лофтус-Чик, 62), Жоржиньо (Канте, 62), Ковачич — Педро, Жиру, Виллиан (Хадсон-Одои, 78).

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Шапаренко, Буяльский (Сидклей, 71) — Русин (Гармаш, 66).

Предупреждения: Шепелев, Буяльский.