Ренн - Арсенал 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Лондонский клуб сенсационно проиграл Ренну в Лиге Европы.

Ренн - Арсенал: видео голов и обзор матча Getty Images

Лондонский Арсенал в гостях проиграл Ренну в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

После первого тайма счет в поединке был 1:1, однако на 65-й минуте встречи игрок “канониров“ Начо забил красивый гол в собственные ворота, а под конец поединка Ренн еще раз поразил ворота лондонцев.

Смотрите видео голов и обзор матча Ренн - Арсенал:

Ренн - Арсенал 3:1

Голы: Буриго, 42, Монреаль (авт.), 65, Сарр, 88 — Ивоби, 4.

Ренн: Коубек - Зеффан, Мешер, Да Сильва, Бенсебайни - Гренье (Желен, 90), Буриго (Леа Силики, 73), Сарр, Андре - Юну, Бен-Арфа.

Арсенал: Чех - Монреаль, Сократис, Косьельни, Мустафи - Джака, Мхитарян, Озил (Рэмзи, 70), Ивоби (Гендузи, 53), Торрейра - Обамеянг (Колашинац, 79).

Предупреждения: Буриго , Зеффан - Сократис, Джака..

Удаление: Сократис.