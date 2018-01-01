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Буяльский не поможет Динамо в ответном матче против Челси

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Полузащитник Динамо пропустит ответный матч с Челси в Киеве.
Виталий Буяльский (справа) в матче против Челси
Виталий Буяльский (справа) в матче против Челси
Getty Images

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

На 42-й минуте первого матча в Лондоне 26-летний футболист совершил грубый фол против игрока “синих“ Матео Ковачича, за что получил желтую карточку.

Таким образом, украинец пропустит ответный поединок в Киеве на НСК Олимпийский из-за перебора желтых карточек.

Напомним, матч Челси - Динамо начался в 22:00. Следить за событиями поединка можно в нашем онлайне. Идет второй тайм, счет 2:0 в пользу “синих“. Вашему вниманию также видео голов.

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Теги: Виталий Буяльский, Динамо, Динамо Киев, Челси, Лига Европы, футбол
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