Буяльский не поможет Динамо в ответном матче против Челси
Полузащитник Динамо пропустит ответный матч с Челси в Киеве.
Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Челси.
На 42-й минуте первого матча в Лондоне 26-летний футболист совершил грубый фол против игрока “синих“ Матео Ковачича, за что получил желтую карточку.
Таким образом, украинец пропустит ответный поединок в Киеве на НСК Олимпийский из-за перебора желтых карточек.
Напомним, матч Челси - Динамо начался в 22:00. Следить за событиями поединка можно в нашем онлайне. Идет второй тайм, счет 2:0 в пользу “синих“. Вашему вниманию также видео голов.
Полная версия правил