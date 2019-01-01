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Зенит - Вильярреал 1:3 видео голов и обзор матча ЛЕ

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Питерский Зенит дома крупно проиграл Вильярреалу.

Зенит - Вильярреал: видео голов и обзор матча
Зенит - Вильярреал: видео голов и обзор матча
ФК Зенит

Российский Зенит на своем поле уступил Вильярреалу со счетом 1:3 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

При счете 1:1 серьезные ошибки допустил украинский защитник питерского клуба Ярослав Ракицкий, которые привели к двум пропущенным мячам.

Смотрите видео голов и обзор матча Зенит - Вильярреал:

Зенит - Вильярреал 1:3
Голы: Азмун, 35 - Иборра, 33, Морено, 64, Морланес, 71.

Зенит: Лунев - Смольников, Ракицкий, Иванович, Кузяев - Оздоев (Заболотный, 88), Мак (Шатов, 72), Барриос, Дриусси - Азмун (Эрнани, 75), Дзюба.

Вильярреал: Фернандес -  Хуаме, Руис, Альваро Гонсалес, Льямбрич - Фунес Мори, Чуквуэзе, Иборра, Форнальс (Касорла, 78), Морланес (Касерес, 72), Морено (Бакка, 85)..

Предупреждения: Барриос, Смольников - Хуаме, Льямбрич.

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Теги: Зенит, Вильярреал, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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