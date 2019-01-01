Челси - Динамо 2:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы (обновляется)

Киевское Динамо отправилось в гости к лондонскому Челси в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

Челси - Динамо: обзор матча Getty Images

Челси в Лондоне принимает Динамо в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Уже на 17-й минуте поединка хозяева поля открыли счет - форвард “синих“ Педро после ошибки киевлян в штрафной сумел поразить ворота Дениса Бойко.

Смотрите обзор 1-го тайма:

Следить за событиями матча Челси - Динамо можно в нашей онлайн трансляции.