Челси - Динамо 2:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы (обновляется)
Киевское Динамо отправилось в гости к лондонскому Челси в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.
Челси в Лондоне принимает Динамо в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Уже на 17-й минуте поединка хозяева поля открыли счет - форвард “синих“ Педро после ошибки киевлян в штрафной сумел поразить ворота Дениса Бойко.
Смотрите обзор 1-го тайма:
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