Ракицкий допустил серьезные ошибки, из-за которых Зенит дома проиграл Вильярреалу

Питерский Зенит крупно уступил Вильярреалу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы питерский Зенит на своем поле принимал Вильярреал.

Встреча закончилась крупным поражением хозяев поля со счетом 3:1. Отрицательно отметился защитник питерского клуба Ярослав Ракицкий, ошибки которого при счете 1:1 позволили испанцам забить два гола и уверенно выиграть встречу.

Ответный поединок состоится в Испании через неделю, 14-го марта.

Зенит - Вильярреал 1:3

Голы: Азмун, 35 - Иборра, 33, Морено, 64, Морланес, 71.

Зенит: Лунев - Смольников, Ракицкий, Иванович, Кузяев - Оздоев (Заболотный, 88), Мак (Шатов, 72), Барриос, Дриусси - Азмун (Эрнани, 75), Дзюба.

Вильярреал: Фернандес - Хуаме, Руис, Альваро Гонсалес, Льямбрич - Фунес Мори, Чуквуэзе, Иборра, Форнальс (Касорла, 78), Морланес (Касерес, 72), Морено (Бакка, 85)..

Предупреждения: Барриос, Смольников - Хуаме, Льямбрич.

Напомним, Ярослав Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит в минувшее зимнее трансферное окно.