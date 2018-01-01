Арсенал неожиданно уступил Ренну в гостях

Лондонский клуб не сумел обыграть французский Ренн.

Французский Ренн принимал лондонский Арсенал в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча состоялась на стадионе Роазон Парк и завершилась со счетом 3:1 в пользу французской команды. Гости первыми открыли счет уже на 3-й минуте благодаря Алексу Ивоби, однако под занавес первого тайма Бенжамен Буриго сумел сравнять счет.

А вот настоящая катастрофа случилась на 65-й минуте поединка - защитник “канониров“ Начо Монреаль забил роскошный гол, но в собственный ворота, а под занавес матча Ренн поставил финальную точку благодаря усилиям Исмаила Сарра.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу Ренна. Ответный поединок состоится через неделю, 14-го марта, в Лондоне.

Ренн - Арсенал 3:1

Голы: Буриго, 42, Монреаль (авт.), 65, Сарр, 88 - Ивоби, 4.

Ренн: Коубек - Зеффан, Мешер, Да Сильва, Бенсебайни - Гренье (Желен, 90), Буриго (Леа Силики, 73), Сарр, Андре - Юну, Бен-Арфа.

Арсенал: Чех - Монреаль, Сократис, Косьельни, Мустафи - Джака, Мхитарян, Озил (Рэмзи, 70), Ивоби (Гендузи, 53), Торрейра - Обамеянг (Колашинац, 79).

Предупреждения: Буриго , Зеффан - Сократис, Джака..

Удаление: Сократис.