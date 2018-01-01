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Фееричный автогол Начо, из-за которого Арсенал проиграл матч Лиги Европы

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Начо Монреаль забил очень красивый гол, но в свои ворота.

Начо Монреаль
Начо Монреаль
Getty Images

Французский Ренн на своем поле принимал лондонский Арсенал в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

На 65-й минуте встречи при счете 1:1 защитник "канониров" забил эффектный гол, но, к сожалению, в свои ворота.

Гости так и не смогли отыграться, а на 88-й минуте пропустили еще один мяч, проиграв в итоге со счетом 3:1. Ответный матч состоится в Лондоне 14-го марта.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1/8 финала Лиги Европы.

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Теги: Арсенал, Ренн, Лига Европы, автогол, видео, футбол
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