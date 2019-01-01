Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Русин, Бурда и Сидорчук - в стартовом составе Динамо на матч против Челси

Комментариев: 0
Стали известны составы команд на матч Лиги Европы.
Стали известны составы команд на матч Челси - Динамо
Стали известны составы команд на матч Челси - Динамо
ФК Динамо Киев

В четверг, 7-го марта, на Стэмфорд Бридж состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы между киевским Динамо и лондонским Челси.

Главный тренер “бело-синих“ Александр Хацкевич и наставник “синих“ Маурицио Сарри объявили свои стартовые составы на поединок:

Челси: Аррисабалага - Дзаппакоста, Кристенсен, Луис, Алонсо - Жоржиньо, Ковач, Баркли - Виллиан, Жиру, Педро

Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Канте, Игуаин, Азар, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои.

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков - Русин

Запасные: Бущан, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Цитаишвили, Кадар, Смирный.

Отметим, что букмекеры считают Динамо аутсайдером выездного матча. Вашему вниманию также история встреч киевлян с “пенсионерами“.

Напомним, наш сайт будет вести текстовую онлайн трансляцию матча Челси - Динамо, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Динамо, Динамо Киев, Челси, Лига Европы, стартовые составы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь