Русин, Бурда и Сидорчук - в стартовом составе Динамо на матч против Челси

Стали известны составы команд на матч Лиги Европы.

В четверг, 7-го марта, на Стэмфорд Бридж состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы между киевским Динамо и лондонским Челси.

Главный тренер “бело-синих“ Александр Хацкевич и наставник “синих“ Маурицио Сарри объявили свои стартовые составы на поединок:

Челси: Аррисабалага - Дзаппакоста, Кристенсен, Луис, Алонсо - Жоржиньо, Ковач, Баркли - Виллиан, Жиру, Педро

Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Канте, Игуаин, Азар, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои.

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков - Русин

Запасные: Бущан, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Цитаишвили, Кадар, Смирный.

Отметим, что букмекеры считают Динамо аутсайдером выездного матча. Вашему вниманию также история встреч киевлян с “пенсионерами“.

Напомним, наш сайт будет вести текстовую онлайн трансляцию матча Челси - Динамо, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.