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Стартовала продажа билетов на финал Лиги Европы

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Самые дешевые билеты на матч в Баку можно купить за 30 евро.
Лига Европы УЕФА
Лига Европы УЕФА
uefa.com

Началась продажа билетов на грядущий финал Лиги Европы-2018/19, который состоится 29 мая в Баку (Азербайджан) на Бакинском олимпийском стадионе. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщает официальный сайт UEFA, продажа билетов будет осуществляться в 4 этапа. На первом этапе, который продлиться до 21 марта, нейтральным болельщикам будет выделено 37 500 билетов, которые они смогут приобрести через сайт организации. Количество билетов для фанатов финалистов будет объявлено позднее.

Билеты делятся на следующие ценовые категории:

  • Категория 4: € 30
  • Категория 3: € 50
  • Категория 2: € 90
  • Категория 1: € 140
  • Билеты для людей с ограниченными возможностями: € 30 (билет по цене категории 4 и бесплатный билет для сопровождающей персоны).
  • Молодежный пакет: € 60 (два билета категории 2 по цене категории 4 - для ребенка не старше 14 лет и взрослого). В продажу для широкой общественности поступит 400 молодежных пакетов (800 билетов).

Также сообщается, что одно физическое лицо сможет претендовать не более чем на 4 билета.

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Теги: Лига Европы, футбол, Баку, билеты, УЕФА
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