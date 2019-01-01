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Дуэлунд: Мы не боимся Чесли, у Динамо менталитет победителей

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Полузащитник киевлян оптимистично настроен на матч против Челси в Лиге Европы.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
ФК Динамо Киев

Датский хавбек киевского Динамо Миккель Дуэлунд поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы против Лондонского Челси.

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“Мы не боимся Челси, но уважаем этот клуб. Динамо уверено в себе - в команде культура топ-клуба и менталитет победителей. У нас большая история в Европе, но мы собираемся написать новую главу.

Наше основное оружие против Челси - это командная работа. Когда я играл за Мидтьюлланд, мы выиграли у Манчестер Юнайтед в ЛЕ. Динамо же по уровню намного выше, чем тот, к которому я привык в Дании, поэтому у меня много ожиданий и надежд на предстоящий матч.

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У меня был двойной перелом лодыжки после матча ЛЕ в декабре. Но у меня была фантастическая реабилитация, и я рассчитываю вернуться в строй ко второму матчу с Челси. С прошлой недели я тренируюсь с командой и близок к возвращению“, - приводит слова Дуэлунда Goal.

Отметим, что Миккель Дуэлунд отправился с Динамо в Лондон, однако не будет принимать участие в матче из-за травмы.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы Челси - Динамо состоится в четверг, 7-го марта, на Стэмфорд Бридж. На Спорт bigmir.net будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени. Узнать, где посмотреть этот матч в прямом эфире можно здесь.

Стоит сказать, что букмекеры единогласно называют Динамо аутсайдером этой встречи. Также вашему вниманию история встреч киевского клуба с Челси.

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Теги: Миккель Дуэлунд, Динамо, Динамо Киев, Челси, Лига Европы, футбол
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