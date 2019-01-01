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Давид Луис: Мы находимся в прекрасном настроении перед матчем с Динамо

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Защитник Челси уверен, что команда справится с тяжелым графиком.
Давид Луис
Давид Луис
Getty Images

Защитник лондонского Челси Давид Луис прокомментировал предстоящий поединок против киевского Динамо в 1/8 финала Лиги Европы.

“Перед матчем с Динамо мы находимся в прекрасном настроении. Мы хорошо сыграли в финале Кубка лиги, хотя и уступили Манчестер Сити, а затем победили в тяжелом матче с Тоттенхэмом.

У нас сейчас действительно очень тяжелый график, но я предпочитаю играть матчи, а не тренироваться. Уверен, что мы справимся с этими нагрузками.“, - приводит слова бразильца пресс-служба Челси.

Напомним, матч Челси - Динамо состоится завтра, 7 марта, в Лондоне на Стэмфорд Бридж. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. 

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, Лига Европы, Давид Луис, Челси, Динамо
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Источник: twitter.com

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