Давид Луис: Мы находимся в прекрасном настроении перед матчем с Динамо

Защитник Челси уверен, что команда справится с тяжелым графиком.

Защитник лондонского Челси Давид Луис прокомментировал предстоящий поединок против киевского Динамо в 1/8 финала Лиги Европы.

“Перед матчем с Динамо мы находимся в прекрасном настроении. Мы хорошо сыграли в финале Кубка лиги, хотя и уступили Манчестер Сити, а затем победили в тяжелом матче с Тоттенхэмом.

У нас сейчас действительно очень тяжелый график, но я предпочитаю играть матчи, а не тренироваться. Уверен, что мы справимся с этими нагрузками.“, - приводит слова бразильца пресс-служба Челси.

Напомним, матч Челси - Динамо состоится завтра, 7 марта, в Лондоне на Стэмфорд Бридж. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

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