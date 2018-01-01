Цыганков: У нашей команды есть потенциал играть в Лиге чемпионов

Украинский футболист признался, что ему бы хотелось сыграть против сильнейшего состава Челси.

Полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Виктор Цыганков прокомментировал предстоящее противостояние с Челси в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

“Наша проблема в том, что мы не играем в таком турнире, как Лига чемпионов. Но все мы растем, и я уверен, что у Динамо есть потенциал играть там в ближайшее время.

Хочется сыграть против сильнейшего состава Челси. Чтобы в первую очередь проверить свой личный уровень, и уровень команды и понимать, на что мы вообще можем претендовать.

Насколько травма Соля повлияла на коллектив? Травма любого игрока Динамо - это потеря. Я желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь, что завтра мы порадуем Франа хорошей игрой“, - сказал Цыганков.

Напомним, матч Челси - Динамо состоится завтра, 7 марта, в Лондоне на Стэмфорд Бридж. Начало встречи в - 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.