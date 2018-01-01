Хацкевич: Наши шансы с Челси - 50 на 50

В нападении киевлян завтра сыграет Назарий Русин.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги Европы против лондонского Челси.

“Перед началом каждого матча, я думаю, что шансы всегда 50 на 50. Тем более, что здесь двухматчевая дуэль. Посмотрим, как будет завтра.

В нападении завтра сыграет Русин, а кто заменит Вербича - решим уже завтра. Ожидаю переполненные трибуны. При таком количестве болельщиков, как ходят в АПЛ, нельзя играть в футбол плохо. Чемпионат Англии - это бескомпромиссная борьба на каждом участке поля все 90 минут матча.

Готов ли сыграть Тамаш Кадар? Он чувствует себя неплохо и готовится к игре, ведь как вы знаете, у нас есть только один форвард и только 5 защитников. Дуэлунд уже тоже работает с основной группой, и мы решили взять его в Лондон, чтобы не оставлять в Киеве на 3 дня одного“, - сказал Хацкевич.

Напомним, матч Челси - Динамо состоится завтра, 7 марта, в Лондоне на Стэмфорд Бридж. Начало встречи в - 22:00 по киевскому времени.

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