Сарри: Оба матча против Динамо будут тяжелыми
Главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий матч с Динамо в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
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“Нам повезло – у нас нет травмированных игроков. Конечно, некоторые футболисты очень устали, потому что последняя неделя была очень тяжелой. Нам нужно было очень хорошо обдумать эту ситуацию. Возможно, придется предоставить отдых некоторым игрокам.
В каждом матче я думаю о Каллуме Хадсоне-Одои. Я не знаю, выйдет ли он завтра на поле, но СМИ должны оказывать меньшее давление на молодых игроков, потому что им нужно совершенствоваться.
Моя команда достаточно хороша, чтобы побеждать дома и на выезде. Мы знаем, что оба матча будут тяжелыми.
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Динамо - хорошая команда, физически сильная, молодая, опасная в контратаках, потому что у них в составе есть два очень быстрых вингера.
Нам необходимо провести два хороших матча. Наша цель – играть одинаковый футбол дома и в гостях“, - заявил Сарри.
Напомним, матч Челси - Динамо состоится завтра, 7 марта, в 22.00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.
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