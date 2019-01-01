Анчелотти: Лига Европы становится престижнее

Итальянский специалист cчитает, что в еврокубке есть достаточно команд, которые имеют опыт и традиции.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги Европы против Ред Булл Зальцбург.



“В команде спокойная атмосфера. Мы мотивированы и настроены на борьбу в Лиге Европы. Наполи знает о трудностях, с которыми будет не так легко справиться. На кону выход в следующую стадию турнира, но этот поединок не будет решающим. Важнее будет выступление в Австрии.

Понятно, что Ред Булл Зальцбург будет много атаковать и высоко играть. Завтрашний матч может помочь нам спланировать тактику на ответную игру.



В Лиге Европы есть достаточно команд, которые имеют опыт и традиции. Технический уровень соревнования высок. Лига Европы становится престижнее. Недавно турнир выигрывали такие клубы, как Манчестер Юнайтед, Севилья и Челси, - цитирует итальянца Football Italia.

Матч Наполи - Ред Булл Зальцбург состоится завтра, в 22:00 по киевскому времени.