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Анчелотти: Лига Европы становится престижнее

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Итальянский специалист cчитает, что в еврокубке есть достаточно команд, которые имеют опыт и традиции.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги Европы против Ред Булл Зальцбург.

“В команде спокойная атмосфера. Мы мотивированы и настроены на борьбу в Лиге Европы. Наполи знает о трудностях, с которыми будет не так легко справиться. На кону выход в следующую стадию турнира, но этот поединок не будет решающим. Важнее будет выступление в Австрии.

Понятно, что Ред Булл Зальцбург будет много атаковать и высоко играть. Завтрашний матч может помочь нам спланировать тактику на ответную игру. 

В Лиге Европы есть достаточно команд, которые имеют опыт и традиции. Технический уровень соревнования высок. Лига Европы становится престижнее. Недавно турнир выигрывали такие клубы, как Манчестер Юнайтед, Севилья и Челси, - цитирует итальянца Football Italia.

Матч Наполи - Ред Булл Зальцбург состоится завтра, в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Наполи, Ред Булл Зальцбург
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Источник: www.football-italia.net

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