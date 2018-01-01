Шевченко назвал главного фаворита Лиги Европы

Для главного тренера национальной команды этот матч будет особенным.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния 1/8 финала Лиги Европы между Челси и Динамо.

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“Для меня это просто замечательная пара по итогам жеребьевки, ведь я выступал за эти клубы и болею за них. Будет очень интересно увидеть новую встречу этих команд, а как тренер сборной Украины я буду особенно внимательно наблюдать за ее игроками. Ведь в конце марта я собираю футболистов в тренировочный лагерь перед матчами отбора Евро-2020.

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Нынешний Челси - очень интересная и мощная команда. Не думаю, что уместно говорить о каком-либо кризисе в ее игре. Это вообще, пожалуй, главный фаворит Лиги Европы.

Динамо - это команда, которая демонстрирует прогресс в игре. К тому же сезон в Украине только возобновляется, игроки набирают форму от матча к матчу“, - сказал Шевченко.

Напомним, матч Челси - Динамо состоится в Лондоне 7 марта в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Ранее сообщалось, что Динамо отправилось на матч с Челси.