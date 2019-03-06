Динамо отправилось на матч с Челси

Киевляне первый матч 1/8 финала Лиги Европы сыграют на выезде.

Динамо улетело в Лондон на матч с Челси ФК Динамо Киев

Делегация Динамо Киев утренним рейсом из Борисполя отправилась в Лондон на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с Челси.

Главный тренер киевского клуба Александр Хацкевич взял с собой следующих футболистов:

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько;

Защитники: Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов;

Читай также: Динамо - Челси. История встреч

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков;

Нападающий: Назарий Русин.

Динамо улетело в Лондон на матч с Челси ФК Динамо Киев

Динамо улетело в Лондон на матч с Челси ФК Динамо Киев

Кроме того, вместе с командой на матч летят Беньямин Вербич, который не сможет принимать сыграть из-за дисквалификации, и Миккель Дуэлунд, который восстанавливается после травмы.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы Челси - Динамо состоится 7 марта на Стэмфорд Бридж в четверг. На Спорт bigmir.net будет доступна онлайн-трансляция поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.