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Матч Челси - Динамо обслужит словенская бригада арбитров

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Славко Винчич назначен главным судьей поединка Лиги Европы.
Славко Винчич
Славко Винчич
Getty Images

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Челси и Динамо обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем, сообщает официальный сайт УЕФА.

Его ассистентами будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, а дополнительными арбитрами - Раде Обренович и Нейц Кайтазович. Запасной арбитр - Грега Кордеж.
 
Отметим, что словенец уже знаком киевлянам. В феврале 2015 года во Франции он судил поединок 1/16 финала Лиги Европы между Генгамом и Динамо (2:1).

Тогда арбитр удалил двух игроков украинского клуба еще до перерыва - Андрей Ярмоленко и Юнес Беланда закончили матч досрочно. Правда, в ответной игре в Киеве Динамо победило 3:1 и прошло в следующий раунд. 

Первый матч Челси - Динамо состоится в Лондоне 7-го марта в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, Динамо, Лига Европы, Челси
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Источник: www.uefa.com

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