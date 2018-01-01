Дуэлунд: Мы не должны бояться Челси

Датчанин признался, что хочет поскорее вернуться на поле.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд рассказал о своем восстановлении после травмы и прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где киевляне сыграют с лондонским Челси.

“Как проходит восстановление? Все идет по плану, хочу подготовиться к матчам с Челси. Если не получиться завершить восстановление к первой встрече, то хотя бы к ответной в Киеве. Надеюсь, что смогу тренироваться с командой уже в ближайшее время.

Рад, что сумели пройти Олимпиакос, на нашем стадионе была прекрасная атмосфера. Это невероятно, когда 50 тысяч зрителей поддерживают свою команду. Именно из-за таких моментов хочется поскорее вернуться на поле.

Челси - сложная команда, но учитывая историю международных матчей Динамо, и высокий уровень нашей команды, мы не должны никого бояться. Даже подопечных Сарри“, - цитирует Дуэлунда bt.dk.

Напомним, Миккель получил травму в заключительном поединке осенней части сезона против Яблонца в шестом туре группового раунда Лиги Европы.