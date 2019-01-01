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Миколенко: Многие рады, что нам предстоит сыграть с Челси

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Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо и сборной Украины по футболу Виталий Миколенко поделился ожиданиями от противостояния с лондонским Челси в 1/8 финала Лиги Европы.

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"Многие рады, что нам предстоит сыграть с таким сильным и именитым соперником, как Челси. Будет возможность проверить себя на таком уровне, сыграть против топ-клуба. Но никакой боязни нет, мы будем настраиваться на борьбу в двух матчах.

Конкретного обсуждения с тренерским штабом жребия в лице Челси еще не было. Пока что мы ознакомились с  реакцией тренера на соперника только то, что он сказал в прессе", - приводит слова футболиста zbirna.com.

Напомним, киевскому Динамо предстоит сыграть с Челси в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч подопечные Александра Хацкевича проведут на выезде 7 марта, а ответный - через неделю 14 марта в Киеве.

Ознакомиться со стоимостью билетов на этот поединок можно на нашем сайте.

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Теги: Виталий Миколенко, Динамо, Динамо Киев, Челси, Лига Европы, футбол
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Источник: zbirna.com

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