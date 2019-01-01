Стало известно, сколько будут стоить билеты на матч Динамо - Челси

Самые дорогие билеты будут продаваться за одну тысячу гривен.

Киевское Динамо предоставило информацию относительно билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо - Челси.

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Как сообщает пресс-служба "бело-синих", на игру будут доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 200, 300, 350, 400, 800 и 1000 гривен. В воскресенье, 24-го февраля, в 10:00 начнется онлайн-продажа билетов, а уже в понедельник, 25-го февраля, в 14:00 можно будет приобрести билеты в кассах.

Отметим, что приобрести билеты можно будет в кассах на Троицкой площади (возле станции метро Олимпийская), а также в кассах стадиона Динамо имени Валерия Лобановского. Режим работы касс: в будние дни - с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в праздничные и выходные дни (суббота, воскресенье) - с 11:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в день матча - с 10:00 до окончания первого тайма.

Кроме того, в день матча с 10:00 до окончания первого тайма будет работать дополнительная касса на Спортивной площади (вход на стадион со стороны бессарабских ворот).

Напомним, матч Динамо - Челси состоится в четверг, 14-го марта, на НСК Олимпийский. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.