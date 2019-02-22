Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УЕФА начало расследование в отношении Динамо и Шахтера из-за поведения фанатов

Комментариев: 1
Решение будет вынесено 28 марта.
Фанаты киевского Динамо
Фанаты киевского Динамо
Getty Images

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дела в отношении киевского Динамо и донецкого Шахтера по итогам матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Читай также: Матч Динамо - Олимпиакос стал самым посещаемым в Украине в сезоне-2018/19

Как сообщает официальный сайт УЕФА, “бело-синим“ предъявлены обвинения за поведение болельщиков во время матча с Олимпиакосом на НСК Олимпийский. Фанаты использовали пиротехнику, бросали на поле различные предметы, а также выбегали на поле и блокировали лестничные проходы.

Шахтеру предъявлены обвинения за домашний матч с Айнтрахтом в Харькове на ОСК Металлист. Зрители использовали пиротехнику, а также вывесили расистский баннер.

Решение по этим делам будут вынесены 28 марта.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы из украинских клубов пробилось только Динамо. Соперником киевлян в еврокубковом турнире будет лондонский Челси. Узнайте, когда состоятся матчи “бело-синих“ в Лиге Европы в нашем материале.

Поделись:
Теги: Динамо, Динамо Киев, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Европы, УЕФА, футбол, вне игры, фанаты
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
канадец  (аноним)  22.02.2019, 20:45
Оценка:  +1
канадец
гнать свиней хохлятских из всех спортивных федераций!!!!
хорошо что СВИНОРЫЛЫХ не пустили на ЧМ 2018 по футболу!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь