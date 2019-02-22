УЕФА начало расследование в отношении Динамо и Шахтера из-за поведения фанатов

Решение будет вынесено 28 марта.

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дела в отношении киевского Динамо и донецкого Шахтера по итогам матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Читай также: Матч Динамо - Олимпиакос стал самым посещаемым в Украине в сезоне-2018/19

Как сообщает официальный сайт УЕФА, “бело-синим“ предъявлены обвинения за поведение болельщиков во время матча с Олимпиакосом на НСК Олимпийский. Фанаты использовали пиротехнику, бросали на поле различные предметы, а также выбегали на поле и блокировали лестничные проходы.

Шахтеру предъявлены обвинения за домашний матч с Айнтрахтом в Харькове на ОСК Металлист. Зрители использовали пиротехнику, а также вывесили расистский баннер.

Решение по этим делам будут вынесены 28 марта.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы из украинских клубов пробилось только Динамо. Соперником киевлян в еврокубковом турнире будет лондонский Челси. Узнайте, когда состоятся матчи “бело-синих“ в Лиге Европы в нашем материале.