Соперником киевлян будет лондонский Челси.

Динамо сыграет с Челси в 1/8 финала Лиги Европы

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой киевское Динамо сыграет с лондонским Челси.

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Стало известно точное расписание матчей "бело-синих" в еврокубковом турнире.

Первый поединок пройдет в Лондоне 7-го марта. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч состоится 14-го марта в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи - в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию все пары 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что матч Динамо - Олимпиакос стал самым посещаемым поединком в Украине в сезоне-2018/19.