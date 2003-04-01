Бойко стал лучшим вратарем недели в Лиге Европы

Вратарь киевского клуба попал в символическую сборную недели Лиги Европы.

В четверг, 21-го февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, среди которых и победный для киевского Динамо поединок против Олимпиакоса (1:0).

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По итогам матчей пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Европы, в которую попал голкипер киевского клуба Денис Бойко. Украинец в матче против Олимпиакоса сохранил свои ворота “сухими“, совершил 5 сэйвов, дважды успешно сыграл на выходе, отдал 21 пас (точность - 76%) и 7 раз перехватил мяч.

Стоит отметить, что по данным статистического портала InStat, этот поединок стал для Бойко лучшим в еврокубковой карьере.

Напомним, киевское Динамо уже узнало своего соперника по 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Денис Бойко и Виталий Миколенко вошли в сборную недели Лиги Европы по версии WhoScored.