Автор гола, который вывел Динамо в 1/8 финала Лиги Европы, прокомментировал свой дебют в Киеве.

Новичок киевского Динамо Фран Соль прокомментировал победу своей команды над греческим Олимпиакосом в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Если хорошо работаешь, то мечты сбываются. Я упорно работал над собой, пытался анализировать свою игру в подготовительном процессе, плюсы и минусы.

Читай также: Матч Динамо - Олимпиакос стал самым посещаемым в Украине в сезоне-2018/19

Было холодно, но благодаря нашим болельщикам нам было теплее. Нам нужно продолжать радовать болельщиков. Мы надеемся, что если столько людей пришло на стадии 1/8 финала, то в дальнейшем их будет все больше и больше.

Я запомню этот день навсегда. Это мой первый гол за новую команду и, надеюсь, что далеко не последний. Надо работать еще больше, каждый день, чтобы забивать больше голов и помогать Динамо добывать хорошие результаты", - цитирует Соля пресс-служба Динамо.

Напомним, Фран Соль забил гол в ворота Олимпиакоса, который вывел Динамо в 1/8 финала Лиги Европы. Следующим соперником киевлян стал лондонский Челси.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Динамо - Олимпиакос, а также все результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЕ.